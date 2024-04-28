كيف أثر مشروع رأس الحكمة على أسعار الدواجن؟.. "اتحاد الدواجن" يكشف (فيديو)

أكد ثروت الزيتي، رئيس اتحاد الدواجن، أن الاستقرار في تدفق النقد الأجنبي وتوفيره في الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية بعد مشروع رأس الحكمة، أسهم بشكل إيجابي في تراجع أسعار السلع بما في ذلك الدواجن.

وأوضح الزيتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة “صدى البلد”، أن هناك تراجعًا في أسعار الخامات بنسبة 30%، مما أثر إيجابيًا على أسعار الدواجن وأدى إلى تراجعها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث وصل سعرها في رمضان إلى 160 جنيهًا، وحاليًا وصلت إلى 130 جنيهًا ومن الممكن أن تنخفض أكثر.

وأكد أن مقاطعة الأسماك تعد أسلوبًا حضاريًا، وعلى الرغم من ذلك، يمكن لمربي الأسماك تخزينها لمدة شهر أو أكثر، وأشار إلى أن الحد الأدنى لاستهلاك البروتين من قبل المواطنين في مصر قليل جدًا مقارنة بالدول الأخرى.