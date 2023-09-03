الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موقع التنسيق الإلكتروني.. تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

بدأ اليوم موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية في استقبال طلبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 إلكترونيا للطلاب الناجحين في الدور الأول في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الحكومة المصرية

أعلن رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، عن بدء تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية للقبول في كليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2023-2024، يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد الشربيني، إن التسجيل متاح لطلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من جميع الأقسام الثلاثة: علمي، أدبي، شعبة إسلامية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن مكتب تنسيق القبول في جامعة الأزهر سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023 .

وأوضح أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية الأزهرية سيتاح لهم تسجيل رغباتهم في تنسيق الأزهر 2023، عقب اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 .

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موقع التنسيق الإلكتروني.. تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 

  1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني :

يمكن للطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية الازهرية الدور الأول 2023، تسجيل رغباتهم من خلال زيارة موقع تنسيق الثانوية الأزهرية على الإنترنت، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg/

  1. إدخال رقم جلوس الطالب:

عند زيارة موقع تنسيق الثانوية الأزهرية بوابة الحكومة المصرية، يجب على الطالب إدخال رقم جلوسه الخاص به. يمكن للطالب الحصول على رقم جلوسه من المدرسة التي التحق بها.

موقع التنسيق الالكتروني
  1. إدخال الرقم السري الخاص بالطالب:

بعد إدخال رقم الجلوس، يجب على الطالب إدخال الرقم السري الخاص به. يمكن للطالب الحصول على الرقم السري الخاص به من المدرسة التي التحق بها.

  1. اختيار الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها:

بعد إدخال رقم الجلوس والرقم السري، سيقوم الطالب باختيار الكليات التي يرغب في الالتحاق بها. يمكن للطالب اختيار 10 كليات على الأكثر، مرتبة حسب الأولوية.

  1. ترتيب الرغبات حسب الأولوية:

يجب على الطالب ترتيب رغباته حسب الأولوية. وذلك لأن الكلية التي يتم اختيارها في المقام الأول هي التي يحصل عليها الطالب في حال توافر الحد الأدنى من الدرجات.

بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، يجب على الطالب طباعة استمارة الرغبات. يمكن للطالب استخدام استمارة الرغبات للاطلاع على نتائج التنسيق.

نصائح للطلاب الذين يقومون بتسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2023:

  • يجب على الطلاب التأكد من إدخال بياناتهم بشكل صحيح.
  • يجب على الطلاب ترتيب رغباتهم حسب الأولوية.
  • يجب على الطلاب متابعة موقع تنسيق الثانوية الأزهرية على الإنترنت لمعرفة آخر المستجدات.
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