ظهرت الان نتيجة الدور الثاني 2023 عبر الموقع الرسمي

ظهرت في هذة الاثناء عدد من نتائج امتحانات الدور الثاني في كافة المراحلة التعليمية بانواعها، حيث يبحث الطلبة والطالبات عن نتيجة الدور الثاني 2023 في كل من :

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2023

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الدور الثاني 2023

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

بوابة الازهر الالكترونية.. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2023

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023، ويمكن لطلبة وطالبات الأزهر الشريف الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الازهر الالكترونية من هنــــا برقم الجلوس.

حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 83.96%.

بوابة الأزهر الالكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الدور الثاني 2023

ويمكن لطلبة وطالبات الازهر الشريف وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الدور الثاني 2023 التي ظهرت اليوم عبر بوابة الازهر الالكترونية من هنـــا برقم الجلوس .

وبلغت نسبة النجاح 75.78% من طلاب الشهادة الابتدائية.

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نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

وتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح بلغت 92.4 % ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا https://nategafany.emis.gov.eg/

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

يذكر أن عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري 60152 بنسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%، فيما بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي 2552 بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%، بينما وصل عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي إلى 32425 بنسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%.

وبالنسبة لعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي بلغ 87450 ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%، وأن اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 169718 بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%، ونسبة النجاح في الدورين 92.90%.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

أنهى اليوم طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حيث يعتبر اليوم الثلاثاء آخر أيام جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

ومن المقرر أن يأتي موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 في النصف الأول من شهر سبتمبر عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي https://g12.emis.gov.eg/ ، حيث سيتم تفعيل رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .

ثم تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني .