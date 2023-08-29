بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2023 عبر بوابة الازهر الالكترونية، والتي تمت المصادقة عليها من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 83.96%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023

يمكنك الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الالكترونية واتباع الخطوات التالية

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نسبة النجاح في نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه الدور الثاني 2023

وقد بلغت نسبة النجاح العامة في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للدور الثاني 83.96% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان والبالغ عددهم 42,811 طالبًا وطالبة. تبلغ نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية الأزهرية للدور الثاني 88.94%، وعددهن 18,007 طالبات، في حين تبلغ نسبة النجاح للفتيان 80.92%، وعددهم 27,801 طالب.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 حوالي 155,536 طالبًا وطالبة.

فيما يتعلق بنتائج الشهادة الإعدادية للدور الأول، قام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بالمصادقة على نتائجها للعام الدراسي 2022-2023. وبلغ إجمالي عدد الطلاب المشتركين في امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول 155,536 طالبًا وطالبة، حضر منهم 153,717 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 110,119 بنسبة 71.64%، وهناك 45,416 طالبًا يستعدون للدور الثاني.

وقد هنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، معربًا عن تمنياته الصادقة لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، وأشاد بتفوقهم في المرحلة الجامعية وحملهم لرسالة الأزهر العالمية ونشرها.