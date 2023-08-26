لينك بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. استعلم عن نتيجة الدور الثاني محور اهتمام الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني والتي أجريت خلال الفترة من يوم 19 - 29 أغسطس 2023 وفقًا للجدول الذي أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية بدون فواصل زمنية ماعدا الجمعة والتي تعد عطلة أسبوعية.

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. استعلم عن نتيجة الدور الثاني

يمكن لأكثر من 45416 طالب وطالبة ممن أدوا امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية خلال شهر أغسطس الجاري الاستعلام عن درجاتهم بشكل إلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب الراغب في معرفة نتيجته في المواد التي رسب بها في الدور الأول.

وذلك من خلال إدخال كافة بيانات الطالب في الامتحانات عبر الموقع الإلكتروني وإتباع الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الطلاب وذلك ليتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق جامعة الأزهر خلال الفترة المقبلة للتوزيع على الكليات التي يرغبون فيها وتتناسب مع المجموع الذي حصلوا عليه.

لينك تنسيق جامعة الأزهر 2023-2024

يستطيع الطلاب الثانوية الأزهرية الذين أدوا امتحانات الدور الثاني عقب معرفة درجاتهم في امتحانات الدور الثان التقديم في التنسيق المزمع أن يكون خلال شهر سبتمبر المقبل من خلال الموقع الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات اللازمة عبر الموقع وإدخال بيانات الطالب و 75 رغبة.

تستمر مراحل التنسيق المختلفة لمدة 15 يوم فقط حيث يتم إعلان نتيجة كل على حد عقب إغلاق باب تسجيل الرغبات بـ 72 ساعة فقط ويمكن للطلاب التقديم للكليات المرشحين إليها عقب طباعة بطاقات الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية

يفعل لينك بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. استعلم عن نتيجة الدور الثاني قبل انطلاق العام الدراسي المقبل في المعاهد الأزهرية يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني الذي تم أعلن تفصيله من قبل قطاع المعاهد الأزهرية خلال الأيام الماضية.

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