الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 جميع المحافظات

جريدة الدستور

ننشر لكم لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 جميع المحافظات، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الإعدادية الأزهرية عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، و يتم الإعلان عنها من قبل مشيخة الأزهر الشريف في كافة محافظات جمهورية مصر فور اعتمادها وظهورها رسمياً.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة الشهادة الإعدادية الأزهرية 155536 طالبا وطالبة، حضر منهم اختبارات الدور الأول 153717 طالبًا وطالبة، نجح منهم 110119 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 71.64%.

وأشار الضويني أن عدد من لهم دور ثان في هذه المرحلة 45416 طالب/ة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 جميع المحافظات

وفي هذا الإطار، قد أدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اختبارات الدور الثاني خلال الفترة من 5 إلى 12 أغسطس، في أيام متتالية بدون فواصل، فيما عدا الجمعة.

ثم بدأت عمليات تصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وإعداد كشوف النتائج لإرسالها لمشيخة الأزهر لاعتمادها، فمن المتوقع أن تظهر النتيجة في الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري.

رابط مفتوح.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 جميع المحافظات


وفي سياق متصل، نستعرض لطلبة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني لينك و خطوات الاستعلام عن النتائج، وهي كما يلي:

الخطوة الأولى: علي الطالب/ة تسجيل الدخول علي موقع بوابة الأزهر الشريف الالكترونية عبر الرابط التالي:
https://azhar.gov.eg/static/prepresults.aspx.
الخطوة الثانية: علي الطالب/ة إدخال رقم الجلوس الخاص به.
الخطوة الثالثة: الضغط علي أيقونة «نتيجة».
الخطوة الرابعة: يظهر أمام الطالب/ة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 فور اعتمادها وظهورها رسمياً.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

• جاء توزيع مادة أصول الدين: 100 درجة.
• بينما جاء توزيع مادة اللغة العربية: 100 درجة.
• أما توزيع مادة الرياضيات: 60 درجة.
• توزيع مادة الفقه: 50 درجة.
• توزيع مادة القرآن الكريم: 40 درجة.
• توزيع مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.
• توزيع مادة العلوم: 40 درجة.
• توزيع مادة اللغة الأجنبية: 40 درجة.
• توزيع مادة الثقافة الإسلامية: 20 درجة.
• أما المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.

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