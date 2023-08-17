الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ملاحق الشهادة الاعدادية.. نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط

جريدة الدستور

نقدم لكم نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط، حيث يبحث الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد الانتهاء من أداء الإختبارات.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط 

وفي هذا الصدد، تعلن مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات، أنه يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجتهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالاسم من خلال اللينك التباع لكل مديرية تعليمية.
الخطوة الثانية: تحديد الفصل الدراسي (2022/2023) آخر العام.
الخطوة الثالثة: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
الخطوة الرابعة' الضغط على كلمة «بحث» وستظهر النتيجة فوراً.

كيفية استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023 لجميع المحافظات

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط 

وفي سياق متصل، نستعرض لكم خلال السطور التالية روابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية بالاسم فقط في جميع المحافظات، جاءت كما يلي:

• محافظة القاهرة يمكن للطلاب الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي: https://www.cairomoe.net
• محافظة الإسماعيلية يمكن للطلاب الحصول على النتائج من خلال الرابط التالي: http://www.ismailia.gov.eg/.
• محافظة أسوان يمكن للطلاب الحصول على النتائج من خلال الرابط التالي:
http://www.aswan.gov.eg/.
• محافظة الفيوم يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: http://www.fayoum.gov.eg/.
• محافظة المنوفية يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: http://www.monofeya.gov.eg/default.aspx
• محافظة الأقصر يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: http://luxor.gov.eg/default.aspx.
• محافظة دمياط يتيح للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني من خلال الرابط التالي: http://www.domyat.gov.eg/news.
• محافظة الغربية يتيح للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني من خلال الرابط التالي: http://www.gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx.
• محافظة كفر الشيخ يتيح للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني من خلال الرابط التالي: http://www.kafrelsheikh.gov.eg/.
• محافظة القليوبية الآن يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الدور الثاني من خلال الرابط التالي: http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx
• محافظة الدقهلية الآن يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الدور الثاني من خلال الرابط التالي: http://www.dakahliya.gov.eg/.

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رابط مفتوح.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

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