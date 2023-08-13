الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023 لجميع المحافظات

امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023 .. زادت معدلات استعلام وبحث آلاف التلاميذ وأولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية، عن نتائج الشهادة الإعدادية فى جميع محافظات مصر، في أعقاب انتهاء أعمال الامتحانات للدور الثاني والتصحيح ورصد الدرجات النهائية، وفى انتظار إعلان مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنحاء الجمهورية النتيجة الرسمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023

إضافة إلى ذلك، أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظات مصر ، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وثريد، عن مواعيد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني.


نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إتاحة الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني، من خلال الاسم أو رقم الجلوس، بعد انتهاء أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات ورصد الدرجات لجميع الطلبة والطالبات.

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لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023

كذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، إنهاء جميع مديرية التربية والتعليم لمختلف محافظات مصر، إجراءات إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني، بعد زيادة رسائل واستعلام آلاف من الطلبة وأولياء أمورهم، من خلال الروابط الإلكترونية الرسمية.

الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023


فى النهاية، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني، من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة كالتالى:

1- دخول الطالب على الموقع الإلكتروني لإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة التابع لها.

2- تسجيل الإسم كاملاً على بوابة نتائج التعليم الأساسى.

3- إختيار المرحلة الدراسية وتسجيل رقم الجلوس.

4- الضغط لعرض نتيجة امتحانات التعليم الأساسى.

5- إختيار الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس.

6- إختيار الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الأساسى.

7- الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني.

فى الختام، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني لجميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد انتهاء تصحيح ورصد درجات الطلاب، وفى إنتظار انتقالهم إلى الدراسة في المرحلة الثانوية والتعليم الفنى.

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