بنسبة نجاح 100%.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة "الإعدادية" للصم والمكفوفين دور أغسطس

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، منذ قليل اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100%.

وصرح الأستاذ محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد طلاب الصم المتقدمين والناجحين للامتحان 6 طلاب، وعدد طلاب المكفوفين المتقدمين والناجحين 4 طلاب.

من جانبه أعرب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

على صعيد آخر، كان محافظ المنوفية، قد وافق اليوم على النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوى العام للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2023/ 2024 من 233 درجة إلى 230 درجة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لاستيعاب المزيد من الطلاب بالمدارس التي لم تكتمل الكثافات بها، وحرصاً على مصلحة الطلاب وتخفيفاً علي أولياء الأمور.

كما وافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام الخاص من 208 درجات إلى 205 درجات، والنزول بدرجات مجموع القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام الخدمات بمصروفات من 205 درجات إلى 203 درجات.