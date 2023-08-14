الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط مفتوح.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني.. يبحث مجموعة كبيرة من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»،  عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الدور الثاني برقم الجلوس


نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

بدأت النتائج تظهر في المحافظات تباعاً ويتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن كيفية الاستعلام عن النتيجة، لذا نرصد لكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول علي موقع مديرية التعليمية حسب المحافظة المسجل بها الطالب/ة.
الخطوة الثانية: ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.
الخطوة الثالثة: تظهر أمام الطالب/ة النتيجة فور اعتمادها وظهورها رسمياً.


روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

 

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني في محافظة القاهرة عبر الرابط التالي:
https://www.cairomoe.net .


لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة السويس عبر الرابط التالي:
https://www.cairomoe.net .


لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني في محافظة محافظة الإسماعيلية عبر الرابط التالي:
http://www.ismailia.gov.eg/.


لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة الإسكندرية عبر الرابط التالي:
https://www.cairomoe.net/.


لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة أسوان عبر الرابط التالي:
http://www.aswan.gov.eg/.


لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة الفيوم عبر الرابط التالي:
http://www.fayoum.gov.eg/.


لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة المنوفية عبر الرابط التالي:
http://www.monofeya.gov.eg/default.aspx.


لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة الأقصر عبر الرابط التالي:
http://luxor.gov.eg/default.aspx.


لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة دمياط عبر الرابط التالي:
http://www.domyat.gov.eg/news.


لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة الغربية عبر الرابط التالي:
http://www.gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx.


لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ عبر الرابط التالي:
http://www.kafrelsheikh.gov.eg/.


لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة القليوبية عبر الرابط التالي:
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.


لينك نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي في محافظة الدقهلية عبر الرابط التالي:
http://www.dakahliya.gov.eg/.

 

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