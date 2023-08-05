السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

لينك نتيجة الصف الثالث
لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023

يستمر بحث عدد كبير عن لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم فقط، وننشر رابط نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية برقم الجلوس.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023


ننشر لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم فقط، حيث أدى الطلاب امتحانات الدور الثاني لهذه السنة 2023، حيث ينتظر الجميع نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس أو بالرقم القومي للطالب.

نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الشرقية

ننشر في السطور التالية رابط نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الشرقية 2023 اضغط هنا .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم فقط

  • خطوة 1:  يمكنك الحصول على نتيجة الملاحق للصف الثالث الإعدادي من خلال الضغط على الرابط المخصص لكل محافظة.
  • خطوة 2:  قم بإدخال اسم الطالب على بوابة نتائج التعليم الأساسي.
  • خطوة 3: اختيار (المرحلة التعليمية) ومتابعة خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، ووضع رقم الجلوس.
  • خطوة 4: الضغط على عرض النتيجة.
  • خطوة 5:  للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، يختار الطالب ( الصف الثالث الإعدادي).
  • خطوة 6:  لا بد من تحديد (الفصل الدراسي الثاني) من خلال بوابة التعليم الأساسى.
  • خطوة 7:  يحدد الطالب امتحانات العام الدراسي 2023.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني

المحافظة  رابط النتيجة
 بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة من هنا
نتيجة محافظة السويس  من هنا

 نتيجة محافظة الإسماعيلية

 اضغط هنا  
نتيجة 2023 محافظة الإسكندرية  من هنا

نتيجة 2023 محافظة أسوان 

  اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة الفيوم 

 اضغط هنا 
نتيجة محافظة  المنوفية   اضغط هنا
نتيجة محافظة الاقصر2023 اضغط هنا

نتيجة 2023 محافظة دمياط

 اضغط هنا 

 نتيجة 2023 محافظة الغربية 

اضغط هنا
 نتيجة 2023 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة القليوبية 

 اضغط هنا 

نتيجة محافظة الدقهلية 2023

اضغط هنا 

نتيجة 2023 محافظة قنا 

اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة بني سويف

 اضغط هنا 

 نتيجة محافظة المنيا  

اضغط هنا 

 نتيجة 2023 محافظة شمال سيناء 

 اضغط هنا 
  نتيجة محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا

 نتيجة محافظة  جنوب سيناء

 اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة عبر الشرقية  

اضغط هنا 

 نتيجة محافظة بورسعيد 

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 نتيجة محافظة البحيرة  اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة مطروح 

اضغط هنا
 نتيجة محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 

 

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