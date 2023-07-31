اتأكد من درجتك| رابط  نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

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نصائح لـ طلاب الثانوية العامة عند ظهور النتيجة

ونستخلص بعض النصائح لـ كلًا من طلبة الشهادة الثانوية العامة وأولياء الأمور لتقليل الضغوط النفسية، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي أخذت على النحو التالي:



أولًا.. نتيجة الثانوية العامة ليست نهاية المراحل.

ثانيًا.. استخدام الأنشطة للتخلص من التوتر.

ثالثًا.. عدم المقارنة بدرجات الطلاب من الأقارب أو الأصدقاء للموسم الماضي.

رابعًا.. على الطالب أن يتناقش مع الأصدقاء لتقليل التوتر النفسي.

4 نصائح لأولياء الأمور اتجاه أبنائهم قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أولًا.. التحدث مع الأبناء وطمأنتهم قبل النتيجة وتحفيزهم نفسيًا.

ثانيًا.. ابتعاد أولياء الأمور عن التوتر أو القلق لعدم انعكاسه على الطالب.

ثالثًا.. إظهار التقدير للطالب بأنه اجتهد طوال السنة الدراسية وإظهار كامل الإحترام قبل ذلك.

رابعًا. التهيئة النفسية والمعنوية للطالب وتقديم الحب والتقدير.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

في حال عدم حصول الطالب على درجات مرتفعة يتوجب من أولياء الأمور نحو الطالب الدعم المعنوي والتفكير نحو البدائل وأن معظم الجامعات مهمة ولها مجالات متعددة وأن مرحلة الثانوية العامة هي مرحلة من مراحل الإنسان البشري تمر وتسعى لتحقيق مستقبل أفضل وكبير يجب أن يسعى ويجد البدائل المتوفرة واستغلالها ليحقق النجاح في مستقبله https://natega.dostor.org/

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

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