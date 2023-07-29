السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط جميع المحافظات يرتفع البحث عنها الآن مع الاقتراب الشديد لظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي العام بعد وقت قليل من ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية.      

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط جميع المحافظات 

وعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 وإعلانها رسميًا خلال الأسبوع القادم، بمؤتمر صحفي، سيتم عقده بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر الرابط التالي https://natega.dostor.org/. 

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

ومن هذا الجانب، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًّا على موقع الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة أوائل أغسطس 2023، حيث يتوفر للطالب معرفة نتيجته في جميع المواد فور اعتمادها من وزير التعليم في مؤتمر صحفي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وللدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وللاستعلام اضغط هـــنا.

ويقدم «موقع الدستور» لطلاب الثانوية العامة وذويهم من أولياء أمورهم، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 https://natega.dostor.org/ .


خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023


وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية، أنه بعد الاعتماد الرسمي مباشرة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/  على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط محافظة القاهرة

ونقدم لكم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/  على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع أي مصاريف إلكترونية.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط محافظة الشرقية

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 تظهر رسميًا من خلال خطوات الاستعلام التالية:

1-الدخول على رابط النتيجة https://natega.dostor.org/ 

2-كتابة رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على استعلام النتيجة.

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اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

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