الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ننشر لجميع الطلاب كل عام الرابط الخاص باستخراج نتائج امتحانات الثانوية العامة  لتسهيل وصول الطلاب لنتائج الامتحانات، حيث يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور، على أحر من الجمر، نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط، مع اقتراب الإعلان عنها، حيث ننشر لكم من خلال موقع الدستور كل ما يختص بهذا الشأن لتسهيل الاستعلام الفوري عن نتائج الامتحانات جميع المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ومن هذا السياق، الأمر أصبح الآن ليس  صعب  في الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الرابط الخاص بالنتيجة لدينا، حيث كان تم تصحيح كل مادة من مواد الثانوية العامة بواسطة 2 معلمين، وفى حال تم الاختلاف بينهما على نصف درجة، فتعطى للطالب، وإذا اختلفا على اكثر يتم الاستعانة بمعلم ثالث، وذلك حرصاً من وزارة التربية والتعليم على مصلحة الطالب وإعطاء حقه كامل بدون أي تحيز.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط 

ومن هذا الجانب، جاءت امتحانات الثانوية العامة هذا العام مليئة بالفرح والسرور المرسوم على وجوه الطلاب وذويهم بسبب سهولة الامتحانات حيث كان انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، و انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات الثانوية العامة، يوم الخميس الماضي الموافق 13 يوليو 2023، وننشر نتيجة الثانوية العامة بالرقم القومي أو برقم الجلوس أو بالاسم من خلال هذا التقرير. https://natega.dostor.org/.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وذلك آخر شهر يوليو الجاري أو  بداية شهر أغسطس المقبل، بعد المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وكان رضا حجازي، قد حرص على طمأنة الطلاب، حيث أشار إلى أن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022-2023، ستكون مبشرة للغاية، وطمأن الأهالي وطلاب الثانوية العامة من نتيجة الثانوية العامة 2023 https://natega.dostor.org/.


خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2026

وللطلاب بالقسم الأدبي والقسم العلمي علوم أو رياضة يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة من خلال رابط نتيجة موقع الدستور https://natega.dostor.org/ 

أو يمكن الاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التالي:
https://moe.gov.eg/ 
- عليك بالدخول على بوابة الثانوية العامة عن طريق الضغط هنا 
- ادخل رقم الجلوس الخاص بك ودقق فى كتابته.
- اضغط على بحث او الإطلاع على النتيجة
- سوف تظهر لك النتيجة بكل سهولة او فى حال تواجد ضغط على الرابط عليك بالانتظار بضع دقائق.

وبعد الإعلان عن النتيجة، سوف يتم ظهورها كاملة للطلاب بالاسم وسوف نقوم بنشرها هنا على موقع الدستور حيث نحرص على نشر كل ما يهم طلاب وطالبات الثانوية العامة دائما وبعدها عمليات تسجيل تنسيق المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023


410 درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية»، مقسمة في

-  مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية»  40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والإستاتيكا» 60 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس 60 درجة.

استخرجها الآن| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي الفعال عبر بوابة الأزهر

سجل الآن| رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الدستور


نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا كاملة

مادة اللغة العربية 90 % والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5%.
مادة اللغة الأجنبية الثانية 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%.
مادة التاريخ بلغت 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1%.
الجغرافيا 91.6% وحصل على أكثر من 95% نسبة 1.9%.
مادة الفيزياء 91% وحصل على 95% فأكثر نسبة 2.9%.
مادة الكيمياء 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%.

قد يهمك أيضا..

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 نتيجه الثانويه العامه الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة لحظة نتيجة الثانوية العامة 2023 موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

مواد متعلقة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط مفتوح.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم.. تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

بالرابط.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023/2024

رابط متوفر| تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 للكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

الحكومة تعلن مدد انقطاع الكهرباء يوميًا لتخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟