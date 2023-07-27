"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ننشر لجميع الطلاب كل عام الرابط الخاص باستخراج نتائج امتحانات الثانوية العامة لتسهيل وصول الطلاب لنتائج الامتحانات، حيث يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور، على أحر من الجمر، نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط، مع اقتراب الإعلان عنها، حيث ننشر لكم من خلال موقع الدستور كل ما يختص بهذا الشأن لتسهيل الاستعلام الفوري عن نتائج الامتحانات جميع المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ومن هذا السياق، الأمر أصبح الآن ليس صعب في الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الرابط الخاص بالنتيجة لدينا، حيث كان تم تصحيح كل مادة من مواد الثانوية العامة بواسطة 2 معلمين، وفى حال تم الاختلاف بينهما على نصف درجة، فتعطى للطالب، وإذا اختلفا على اكثر يتم الاستعانة بمعلم ثالث، وذلك حرصاً من وزارة التربية والتعليم على مصلحة الطالب وإعطاء حقه كامل بدون أي تحيز.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ومن هذا الجانب، جاءت امتحانات الثانوية العامة هذا العام مليئة بالفرح والسرور المرسوم على وجوه الطلاب وذويهم بسبب سهولة الامتحانات حيث كان انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، و انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات الثانوية العامة، يوم الخميس الماضي الموافق 13 يوليو 2023، وننشر نتيجة الثانوية العامة بالرقم القومي أو برقم الجلوس أو بالاسم من خلال هذا التقرير. https://natega.dostor.org/.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وذلك آخر شهر يوليو الجاري أو بداية شهر أغسطس المقبل، بعد المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وكان رضا حجازي، قد حرص على طمأنة الطلاب، حيث أشار إلى أن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022-2023، ستكون مبشرة للغاية، وطمأن الأهالي وطلاب الثانوية العامة من نتيجة الثانوية العامة 2023 https://natega.dostor.org/.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2026

وللطلاب بالقسم الأدبي والقسم العلمي علوم أو رياضة يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة من خلال رابط نتيجة موقع الدستور https://natega.dostor.org/

أو يمكن الاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التالي:

https://moe.gov.eg/

- عليك بالدخول على بوابة الثانوية العامة عن طريق الضغط هنا

- ادخل رقم الجلوس الخاص بك ودقق فى كتابته.

- اضغط على بحث او الإطلاع على النتيجة

- سوف تظهر لك النتيجة بكل سهولة او فى حال تواجد ضغط على الرابط عليك بالانتظار بضع دقائق.

وبعد الإعلان عن النتيجة، سوف يتم ظهورها كاملة للطلاب بالاسم وسوف نقوم بنشرها هنا على موقع الدستور حيث نحرص على نشر كل ما يهم طلاب وطالبات الثانوية العامة دائما وبعدها عمليات تسجيل تنسيق المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023



410 درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية»، مقسمة في

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» 40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والإستاتيكا» 60 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس 60 درجة.



نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا كاملة

مادة اللغة العربية 90 % والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5%.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%.

مادة التاريخ بلغت 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1%.

الجغرافيا 91.6% وحصل على أكثر من 95% نسبة 1.9%.

مادة الفيزياء 91% وحصل على 95% فأكثر نسبة 2.9%.

مادة الكيمياء 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%.

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