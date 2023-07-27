استخرجها الآن| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي الفعال عبر بوابة الأزهر

يحظى رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية للحصول على نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022_2023 وذلك عقب إعلان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أسماء أوائل طلاب الشعب الدراسية عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول في كافة محافظات الجمهورية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

وتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي من خلال هذا الرابط (من هنا) ليتمكن كافة الطلاب من معرفة نتيجتهم حيث تم بالأمس إعلان أسماء أوائل الطلاب من كافة الشعب الدراسية بجميع المحافظات.

يدخل الطلاب بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني بالرقم القومي لتظهر بيانات المعهد الأزهري المقيد به والمنطقة التعليمية التابع لها ورقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة والضغط على كلمة استعلام.

نسب النجاح في الثانوية الأزهرية 2022_2023

وأوضحت مصادر مطلعة في قطاع المعاهد الأزهرية أن تصحيح العينات العشوائية لطلاب القسم العلمي الأزهري قد أشار إلى أن نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في مادة الفقه الحنفي والشافعي تخطت الـ98% والمالكي نحو 94% و مادة الحديث 94% ومادة القرآن الكريم وصلت إلى 97% واللغة الإنجليزية 89% والأدب والنصوص 95% ومادة الاستاتيكا نحو 74%.

فيما أوضحت العينات العشوائية لتصحيح أوراق طلاب الشعبة الأدبية أن نسبة نجاح مادة الفقه الشافعي قد وصلت إلى 86% والحنفي نحو 79% والمالكي نحو 61% و نسبة النجاح في مادة الحديث تخطت ال 73% والقرآن الكريم نحو 89.5% والبلاغة 63.5% والجغرافيا 86.7% والنحو 68%.

أسماء أوائل طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية الأزهرية 2023

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أسماء أوائل طلاب الشعبة الأدبية في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 وجاء ترتيب المركز كما يلي:-

أحرزت المركز الأول الطالبة ثراء سمير فهيم رشدي وقد حصلت على مجموعة بلغ نحو 617 درجة بنسبة 97.94 %.

أحرزت المركز الثاني الطالبة حبيبة حمدي على عبد الرحمن وقد حصلت على مجموعة بلغ نحو 614 درجة بنسبة 97.46 %.

أحرزت المركز الثاني مكرر الطالبة ندى حسين السعودي عبد الفتاح وقد حصلت على مجموعة بلغ نحو 614 درجة بنسبة 97.46 %.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023