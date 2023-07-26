نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر محور اهتمام مئات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا وتحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية وذلك قبيل ساعات فقط من اعتماد النتيجة بشكل رسمي عقب انتهاء عملية تصحيح أوراق الإجابة في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

خصص قطاع المعاهد الأزهرية البوابة الإلكترونية لنشر نتائج طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب المستعلم عن درجاته (الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم الجلوس في الامتحانات، محافظة الإقامة،…).

يذكر أن كنترول الثانوية الأزهرية يواصل أعماله في أكثر من 11 محافظة على مستوى الجمهورية من بينها (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا، السويس، دمياط،..) وأكدوا جميعا انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة في كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية خلال الأيام الماضية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022/2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر والتي يتم تفعيلها عقب اعتماد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوب عنه النتيجة بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي يعقده بديوان عام مشيخة الأزهر.

ويجرى الطيب اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب في كل الشعب الدراسية بجميع محافظات الجمهورية لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي وتمنى دوام التوفيق خلال سنوات التعليم الجامعي، حيث يتم الإعلان عن مراحل تنسيق جامعة الأزهر خلال أيام فقط من إعلان النتيجة ونشرها رسميا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم من كافة محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

تعلن خلال الأسبوع الجاري نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية وفقا لتصريحات مصادر مطلعة بقطاع المعاهد الأزهرية والتي أكدت إعلان النتيجة ونشرها في غضون 15 يوما من انتهاء الامتحانات في كافة محافظات الجمهورية والتي انتهت بالفعل يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 وبذلك يتم الإعلان عن نتائج الطلاب قبل نهاية شهر يوليو الجاري في كافة المحافظات.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023