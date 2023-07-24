الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس على بوابة الأزهر

الثانوية الأزهر 2023
الثانوية الأزهر 2023

زاد البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عقب إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن انتهاء عملية التصحيح والتفرغ لإنهاء من باقي أعمال الكنترول من مراجعة ورصد درجات الطلاب في الكشوفات النهائية تهميدا لاعتماد النتيجة وإعلانها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

لم يتم حتى الآن تحديد موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 رسميا حيث من المتوقع أن يعقد المؤتمر الذي سيتم خلاله اعتماد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوب عنه النتيجة رسميا وإعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية ونسبة النجاح العامة ونسب نجاح كل شعبة دراسية خلال الأسبوع الجاري.

تجرى أعمال الكنترول حاليا لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري في 16 مركزا على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات وهى كما يلي (القاهرة، القليوبية، الجيزة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

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نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 ورابط الاستعلام عن النتيجة عبر الدستور

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اعرف رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 (تفاصيل)

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022-2023

يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي الحالي 2022 -2023 والتي أجريت خلال الفترة من يوم 2 يونيو الماضي إلى 12 يوليو الجاري الاستعلام عن درجاتهم في كافة المواد الدراسية من خلال بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) وبإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج طلاب الشهادات الأزهرية من المنصة الرئيسية للموقع.
  • تحديد تشعيب الطالب الدراسي (علمي، أدبي).
  • كتابة بيانات الطالب الشخصية بالكامل في الخانات المخصصة لذلك.
  • تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة عرض النتيجة أو استعلم.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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بوابة الأزهر الإلكترونبة.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس للاستعلام المباشر

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لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل امتحان القدرات 2023

رابط تنسيق جامعة الأزهر 2023

عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023 تبدأ مراحل التنسيق المختلفة وفقا للحد الأدنى المعتمد للتقديم في كل مرحلة على حد لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يسجل كل طالب رغباته.

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