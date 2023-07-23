اعرف رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 (تفاصيل)

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023.. يتساءل المواطنون عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق سدادها لتفادي غرامات التأخير.. وتسهيلًا على المواطنين تقدم الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية.

ونرصد في التقرير التالي رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023:

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 في مصر

يمكن لأصحاب السيارات الاستفسار عن مخالفات المرور باستخدام رقم السيارة 2023 عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يجب الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية، أو الدخول مباشرة عبر رابط مخالفات المرور.

- اختر "الاستعلام عن المخالفات المرورية".

- سيتم توجيهك إلى موقع النيابة العامة، اختر "الاستعلام".

- اضغط على زر "استمرار".

- اختر نوع المخالفات التي ترغب في الاستعلام عنها، سواء كانت مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة.

- اختر "مخالفات رخص المركبات".

- اضغط "استمرار".

- سيظهر لك صفحة جديدة تسمح لك باختيار طريقة البحث عن مخالفات المركبات باستخدام رقم اللوحة، سواء كانت أرقام وحروف أو أرقام فقط.

- اضغط على زر "إجمالي المخالفات".

- سيظهر لك المبلغ الذي يجب دفعه لتسوية المخالفات على السيارة.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023.. خطوات السداد

يمكن الدخول إلى موقع النيابة العامة مباشرة من هنا، ثم النقر على خدمات المرور ومن ثم الضغط على أيقونة "الدفع".

يتم اختيار نوع المخالفة بين مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة، وتدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة.

بعد ذلك، يمكن النقر على أيقونة "إجمالي المخالفات" لعرض المبلغ المستحق للمخالفات على المركبة أو رخصة القيادة.

يتم اختيار طريقة الدفع، ويمكن التظلم على المخالفات المرورية عبر الإنترنت في عام 2023.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023.. خطوات التظلم

يمكن لأصحاب السيارات تقديم تظلمات على مخالفات المرور لعام 2023 وتخفيض قيمتها إلى 50% أو دفع الحد الأدنى من قيمتها، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع النيابة العامة.

2. اختيار خدمات نيابات المرور.

3. اختيار التظلمات.

4. اختيار التظلم على مخالفات رخصة المركبة أو رخصة القيادة.

5. كتابة رقم الرخصة المراد الاستعلام عنها.

6. ظهور قيمة المخالفات المستحقة والشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، وعليك قراءتها ثم الضغط على "موافق".

7. ظهور البيانات الأساسية لرخصة القيادة أو السيارة.

8. كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

9. الضغط على زر إرسال الطلب.

10. ظهور بيانات إتصال التظلم ورقم الطلب، يجب الاحتفاظ بها للمتابعة من خلال موقع النيابة العامة.

وسيتم ارسال نتيجة التظلم في مخالفات المرور 2023 في غضون 72 ساعة من تسجيل الطلب عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل.