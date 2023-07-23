الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بيومى فؤاد وأحمد فتحى يقتحمان عالم "مندوبى المبيعات" بالخليج عبر فيلم جديد

طاقم مندوب مبيعات
طاقم مندوب مبيعات

قررت الشركة المنتجة والشركة الموزعة لفيلم "مندوب مبيعات" بطولة الفنان بيومي فؤاد وإسلام إبراهيم وأحمد فتحي، عرض الفيلم الجديد بدور العرض المصرية والعربية بداية من يوم 17 من أغسطس القادم بعد انتهاء التصوير خلال الفترة الماضية.

 

الفيلم الجديد يقتحم عالم مندوبي المبيعات بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، كما يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في دولة الإمارات والعلاقات الإنسانية بينهم وبين أشقائهم من الدول الأخرى.

وتتطرق أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وأحمد فتحي للسفر وانتحال صفة مندوبي مبيعات في شركة أحد الأشخاص الذي يدخل في صراع مع سيدة أخرى وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونان سببًا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد، والفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاث مراحل بدءًا من سبتمبر 2022 إلى شهر مارس 2023 وشهرمايو 2023. 

وعن تجربة العمل مع النجوم المصريين يقول المخرج حامد صالح في بيان له: "بيومي فؤاد وآيتن عامر وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم ووائل العوني وباقي الممثلين كلهم من الشخصيات الجميلة التي تعطيك طاقة إيجابية تساعد على الإبداع في العمل". 

 

وأكد أن تجربة العمل مع فريق مصري رائعة وجميلة ومشجعة وسيكررها قريبًا  في القاهرة مع فيلمه الجديد "زبدة سايحة" وفيلم آخر سيكتفي بإنتاجه فقط مع وجود مخرج مصري له  عنوانه "فرحان سعيد مرتاح"، وسيتم تصويرهما في  مصر.

ويقوم ببطولة الفيلم كل من الفنان بيومي فؤاد والفنان أحمد فتحي والفنان إسلام إبراهيم والفنانة آيتن عامر وبمشاركة كل من وائل العوني وهبة عبدالعزيز وأيمن قنديل ويسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم، وهو من إنتاج شركتي هوا دجلة وروتانا ستديوز، والفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه العراقي حامد صالح بعد فيلميه" شغالتنا أرجنتينية" سنة 2018 و"العريس" 2020. 

بيومي فؤاد أحمد فتحى مندوبي المبيعات مندوب مبيعات الفنان بيومي فؤاد

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