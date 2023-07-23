الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"واقعة مأساوية".. عامل يهتك عرض طفلة معاقة ذهنيًا بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

«انتهك براءتها ليشبع شهوته الجنسية لم يراعِ آلامها ولا صراخها ولا توسلاتها على الرغم من إعاقتها الجنسية، استمر ينهش في لحمها كذئب بشري حتى أشبع رغبته وتركها».. كانت تلك الكلمات عبارة عن واقعة مأساوية تعرضت لها فتاة معاقة ذهنيًا بشبرا في محافظة القليوبية.

بداية القضية

في مشهد بشع وحادث غير إنساني استدرج عامل يتجاوز الأربعين عامًا طفلة قاصر عمرها لا يتجاوز الثالثة عشر عامًا، بسبب حالتها الصحية وإصابتها بإعاقة ذهنية، وجدها ملاذًا آمنًا لإشباع رغبته وكبوته الجنسية واقتادها لشقته السكنية في مدينة شبرا الخيمة.

كشف عورة وهتك عرض

وهناك داخل أرجاء شقته تعدى عليها جنسيًا وخلع عنها ملابسها كاشفًا عورتها ثم تناوبه نهش لحمها وهي غير مستوعبة لما يحدث ولكنها صرخت واستغاثت ولا تعلم لماذا يفعل جارها هذا معها، حتى انتهى منها المتهم فأخرجها من منزله كأنه لا يعلم ما أصابها.

ولكن أمها وجدتها في حالة غير طبيعية عندما عادت لها وملابسها مبعثرة فبدأت تستدرجها في الكلام عن مكان تواجدها الفترة الماضية حتى سردت لها البنت تفاصيل ما جرى، فأبلغت الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهم.

تفاصيل البلاغ
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان شبرا الخيمة، من سيدة تدعى "ج. ص"، 45 سنة، ربة منزل، بقيام شخص يدعى "أ. س"، 40 سنة، عامل، باستدراج نجلتها "ش. ك"، 13 سنة، معاقة ذهنيًا والتعدي عليها جنسيًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة. 

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر رقم 16257 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لعام 2023، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

قرارات النيابة العامة

أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باستدراج فتاة معاقة ذهنيًا والتعدى جنسيًا عليها، وعرض الفتاة على الطب الشرعي؛ لبيان ملابسات التعدي عليها من عدمه.

واقعة مأساوية محافظة القليوبية فتاة معاقة ذهني ا شبرا مدينة شبرا الخيمة فريسة

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

طلاب "حقوق الإسكندرية" يطالبون بحل أزمة نتيجة نهاية العام: "مستقبلنا ضاع"

"كان مِعدى بالصدفة".. الموت يختار الضحية الثالثة لانفجار شقة الوراق

السياحة: نستهدف 15 مليون سائح هذا العام.. والعلمين الجديدة "ريفيرا مصر"

"واقعة مأساوية".. عامل يهتك عرض طفلة معاقة ذهنيًا بالقليوبية

محافظ أسوان يتفقد أعمال المرحلة الثانية لتركيب خطوط الخزان الأرضى لمياه الشرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش