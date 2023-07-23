"واقعة مأساوية".. عامل يهتك عرض طفلة معاقة ذهنيًا بالقليوبية

«انتهك براءتها ليشبع شهوته الجنسية لم يراعِ آلامها ولا صراخها ولا توسلاتها على الرغم من إعاقتها الجنسية، استمر ينهش في لحمها كذئب بشري حتى أشبع رغبته وتركها».. كانت تلك الكلمات عبارة عن واقعة مأساوية تعرضت لها فتاة معاقة ذهنيًا بشبرا في محافظة القليوبية.

بداية القضية

في مشهد بشع وحادث غير إنساني استدرج عامل يتجاوز الأربعين عامًا طفلة قاصر عمرها لا يتجاوز الثالثة عشر عامًا، بسبب حالتها الصحية وإصابتها بإعاقة ذهنية، وجدها ملاذًا آمنًا لإشباع رغبته وكبوته الجنسية واقتادها لشقته السكنية في مدينة شبرا الخيمة.

كشف عورة وهتك عرض

وهناك داخل أرجاء شقته تعدى عليها جنسيًا وخلع عنها ملابسها كاشفًا عورتها ثم تناوبه نهش لحمها وهي غير مستوعبة لما يحدث ولكنها صرخت واستغاثت ولا تعلم لماذا يفعل جارها هذا معها، حتى انتهى منها المتهم فأخرجها من منزله كأنه لا يعلم ما أصابها.

ولكن أمها وجدتها في حالة غير طبيعية عندما عادت لها وملابسها مبعثرة فبدأت تستدرجها في الكلام عن مكان تواجدها الفترة الماضية حتى سردت لها البنت تفاصيل ما جرى، فأبلغت الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهم.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان شبرا الخيمة، من سيدة تدعى "ج. ص"، 45 سنة، ربة منزل، بقيام شخص يدعى "أ. س"، 40 سنة، عامل، باستدراج نجلتها "ش. ك"، 13 سنة، معاقة ذهنيًا والتعدي عليها جنسيًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.



على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر رقم 16257 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لعام 2023، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

قرارات النيابة العامة

أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باستدراج فتاة معاقة ذهنيًا والتعدى جنسيًا عليها، وعرض الفتاة على الطب الشرعي؛ لبيان ملابسات التعدي عليها من عدمه.