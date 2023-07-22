الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 (تفاصيل)

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023.. يتساءل المواطنون عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق سدادها لتفادي غرامات التأخير.. وتسهيلًا على المواطنين تقدم الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا.

ونرصد في التقرير التالي طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2023:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة ( من هنا )

الضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة

اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.

تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.

طريقة سداد مخالفات المرور اونلاين

الدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة من هنا

تقوم باختيار خدمات الدفع.

اختيار الدفع الإلكتروني.

اختار نوع المخالفات التى تريد سدادها مخالفات سيارة أم رخصة قيادة.

في حالة إن كانت رخصة سيارة تقوم بإدخال رقم الرخصة أرقام وحروف باللغة الإنجليزية.

أما في حالة إن كانت رخصة القيادة تقوم بإدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص.

ثم تقوم بالضغط على إجمالي المخالفات.

اختيار طريقة الدفع.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2023 مصر لجميع المحافظات

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير بيئة العمل الإلكترونية، وتوفير الخدمات الحكومية بأسلوب سهل ومباشر للمواطنين، وتقليل الزحام في المكاتب الحكومية. ويشمل الموقع الرسمي لنيابة المرور جميع الخدمات المتعلقة بالمرور، بما في ذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية والدفع الإلكتروني، وكذلك الاستعلام برقم الرخصة و الاستعلام بالرقم الشخصي. وتطمئن الوزارة المواطنين بأن جميع البيانات الخاصة بالمركبات ومالكيها تبقى آمنة ومحمية، ولا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليها.

مخالفات المرور 2023 يجوز التصالح فيها

يذكر أنه تختلف غرامات المخالفات المرورية وتزداد في بعض الحالات، مما يؤدي إلى وجود حدود لوضع الغرامة، سواء كانت أدنى أو أقصى. ومن المهم أن نلاحظ أن بعض المخالفات يمكن التصالح فيها، بينما يجب دفع الغرامة في حالات أخرى.

ولذلك، نستعرض معكم اليوم القائمة التي تحتوي على المخالفات المرورية التي يمكن التصالح فيها:

السير بدون رخصة.

تغيير لون اللوحات المعدنية.

انتهاء استلام رخصة القيادة.

تجاوز السرعة المقررة.

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

كسر إشارة الضوء.

عدم اتباع المسار المحدد للسيارة.

المشي ببطء شديد على الجسم.

التوقف المتعمد على الكوبري.

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

الوقوف في المحظور.

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

قيادة السيارة بدون حزام أمان.

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