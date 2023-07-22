فعاليات بمساجد كفر الشيخ لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة

نظّمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، العديد من الفعاليات، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، حيث تم تنظيم مقرأة الجمهور بمسجد الفتح، والبرنامج الصيفي للطفل، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ علي حمدون، مدير إدارة غرب كفرالشيخ.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، على اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأضاف بسيوني، أن الاحتفال بالهجرة النبوية، والعام الهجري الجديد مستمر، وشهدت المساجد احتفالات بتلك المناسبة العطرة، وجرى توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين في البرنامج الصيفي للطفل، ثم الختام ببعض الابتهالات الدينية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر أسماء الله الحسنى من قبل طلاب وطالبات البرنامج الصيفي للطفل في ظل فرحة عامرة لتكريم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.