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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

صرف معاشات شهر أغسطس
صرف معاشات شهر أغسطس 2023

موعد صرف معاشات أغسطس 2023 للفئات الثلاث من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها  من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى  جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

عبدالمجيد: زيادة معاشات الصحفيين بقيمة مساوية للبدل حق لأساتذة المهنة

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

 موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 والزيادة المقررة 

من ناحيتها، نشرت  الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال موقعها الإلكتروني، أن  موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15% سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635 جنيهًا كحد أقصى.

الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رابط للاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، وهذا الرابط هو

https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat 

ومن خلال الدحول عليه يمكن الاستعلام عن موعد صرف معاششهر أغسطس 2023

جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023

يتم صرف معاش شهر أغسطس من خلال جدول صرف  لثلاث شرائح كالتالى :

الشريحة الأولى (معاش أكثر من 1000 جنيه):

يوم 1 أغسطس 2023

يوم 2 أغسطس 2023

 

الشريحة الثانية (معاش أكثر من 2000 جنيه):

يوم 3 أغسطس 2023

يوم 4 أغسطس 2023

 

الشريحة الثالثة (معاش أكثر من 3000 جنيه):

يوم 5 أغسطس 2023

يوم 6 أغسطس 2023

 

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من منافذ فوري وكارت ميزة.

صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من منافذ البريد المصري.

صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من البنوك والمحافظ الإلكترونية.

صرف معاشات شهر أغسطس 2023 عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

 

يذكر أن  اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، تحدث بشأن زيادة المعاشات قائلا: "إن زيادة المعاشات بنحو 15% تمت في شهر أبريل الماضي بدلًا من شهر يوليو"، مشيرًا إلى أن قرار زيادة المعاشات بأبريل الماضي جاء بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصرفها في مطلع شهر أبريل الماضي بدلا من شهر يوليو، والتي جاءت بحد أدنى للزيادة 170 جنيها والأقصى يصل لـ 1635 جنيهاً.

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رابط التقديم في كلية الشرطة والكليات العسكرية 2023

 

 

موعد صرف معاشات أغسطس 2023 الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023 أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023 الهيئة القومية للتأمينات السيسي

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