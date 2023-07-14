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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

جريدة الدستور

ننشر لكم موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، حيث يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس المقبل 2023، وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر، لأكثر من 11 مليون مستحق في الدولة.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

وفي هذا السياق، نقدم لكم موعد صرف معاش الشهر المقبل «أغسطس»، وذلك في الأسبوع الأول من الشهر و ينتهي يوم 6 من نفس الشهر.

جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023

وفي هذا الإطار، نقدم لأصحاب المعاشات جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023، جاء علي النحو التالي:

الشريحة الأولى يومي 1 أغسطس و 2 أغسطس 2023: الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه.
الشريحة الثانية يومي 3 أغسطس و 4 أغسطس 202: الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة يومي 5 أغسطس و 6 أغسطس 2023: الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

رابط الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

يستطيع أصحاب المعاشات وكبار السن الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط من هنا.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2023

خلال السطور التالية نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2023، عبر إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1":  الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الخطوة الثانية "2": الضغط على تسجيل الدخول كمستخدم جديد.
الخطوة الثالثة "3": الضغط على أيقونة «استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».
الخطوة الرابعة "4": إدخال الرقم القومي.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر أغسطس من خلال ما يلي:

• من منافذ البريد المصري.
• من منافذ فوري وكارت ميزة.
• من ماكينات الصرف الآلي للبنوك
• من البنوك والمحافظ الإلكترونية.
• من الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى.

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