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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

معاش نقابة المعلمين
معاش نقابة المعلمين

ارتفعت معدلات البحث عن موعد معاش نقابة المعلمين يوليو 2023، عبر محركات البحث المختلفة لمعرفة الموعد المحدد لصرف المعاش.

معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

نوضح في التقرير التالي موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023 وفق ما صرح به نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه تقرر صرف معاشات يوليو للأعضاء يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، ويتم صرف معاشات الورثة في وقت سابق. 

عدد اعضاء نقابة المعلمين وقيمة المعاشات 

يُذكر أن نقابة المعلمين تصرف معاشات الأعضاء بها كل 3 أشهر.

يبلغ عدد أعضاء نقابة المعلمين المستحقين للمعاشات  259 ألف عضو، بتكلفة مالية تصل إلى 102 مليون و10 آلاف جنيه.

ويبلغ عدد الورثة حوالي 212 ألفًا و664 مستحقًا، وتكلفة معاشاتهم تبلغ 29 مليونًا و467 ألف جنيه.

تبدأ الثلاثاء.. موعد صرف معاش شهر أغسطس ٢٠٢٣

الدورة التثقيفية في صناعة القرار

في وقت سابق، أعلنت نقابة المهن التعليمية عن افتتاح الدورة التثقيفية الـ80 للمعلمين المتخصصة في صناعة القرار بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب.

وتُقام الدورة في مقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة، وفقا للبروتوكول المشترك بين اتحاد النقابات المهنية الأكاديمية العسكرية للتدريب، ويشارك في الدورة 50متدربا، وتستمر لمدة أسبوعين ويكون اليوم الختامي في مقر الأكاديمية العسكرية للتدريب لاستلام الشهادات.

وتهدف هذه الدورة وفقًا لنقيب المعلمين، إلى مساعدة متخذ القرار على التفكير المنظم في المشكلات المعقدة، ويركز على تحليل المشكلات الإدارية بطريقة عملية تسعى إلى تزويد متخذ القرار بالمعلومات المناسبة التي تساعده على اختيار البديل الأمثل من بين مجموعة البدائل لحل المشكلات، وإعداد كوادر تسير على خطط واستراتيجيات صحيحة للنهوض بهذا الوطن.

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