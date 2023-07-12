تبدأ الثلاثاء.. موعد صرف معاش شهر أغسطس ٢٠٢٣

يبحث كثير من أصحاب المعاشات والمواطنين على موقع البحث العالمي جوجل عبر الإنترنت عن موعد صرف معاش شهر أغسطس ٢٠٢٣.

ويهتم أصحاب المعاشات والمواطنين مع نهاية كل شهر بالبحث عن جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023.

موعد صرف معاش شهر أغسطس ٢٠٢٣

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف معاش شهر أغسطس ٢٠٢٣.



ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالتيسير على المواطنين وأصحاب المعاشات بتوجيه بضرورة صرف معاشات أغسطس لدعم الأسر وشراء مستلزمات المعيشة والاحتياجات اليومية.

جدول صرف معاشات شهر اغسطس 2023

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر اغسطس يوم الثلاثاء الموافق ١ اغسطس المقبل من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

موعد صرف معاش شهر أغسطس ٢٠٢٣

ويزيد اهتمام أصحاب المعاشات والمواطنين مع آخر كل شهر بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023، ويصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات نحو ١١ مليون مواطن شهريا بقيمة 155 مليار جنيه شهريا.

واتخذت هيئة البريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات في صرفها، وتبدأ عملية صرف معاشات يونيو بعد غد الخميس الأول من يونيو ولمدة ١٠ أيام في جميع فروع الهيئة البالغة ٤٤٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

موعد صرف معاش شهر أغسطس ٢٠٢٣

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات، وتوزعت الشرائح كالآتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و 2 اغسطس في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والسبت 3 و 5 اغسطس ، تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي الاحد والاثنين 6 و7 اغسطس والفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة آلاف جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و 9 اغسطس على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الخميس والاحد 10 و 12 اغسطس.

موعد صرف معاش شهر أغسطس ٢٠٢٣

ويشهد ملف التأمينات والمعاشات اهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية بالاضافة إلى حرصه الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 11 مليون مواطن يتم تخصيص 29 مليار جنيه شهريًا لاصحاب المعاشات.

موعد صرف معاش شهر أغسطس ٢٠٢٣



اتخذت هيئة البريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها، وتبدأ عملية صرف معاشات يوليو بعد يوم السبت الاول من يوليو ولمدة 10 ايام في جميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية .

جدول زيادة معاشات شهر اغسطس 2023

صاحب معاش 1300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 1495 جنيه.

صاحب معاش 2300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 2654 جنيه.

صاحب معاش 3500 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4025 جنيه.

صاحب معاش 4300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4955 جنيه.

صاحب معاش 4800 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 5100 جنيه.

منافذ صرف معاشات شهر اغسطس 2023

وفي هذا السياق، يتم تجهيز منافذ الصرف ووضع كراسي مريحة لكبار السن لانتظار أدوارهم للصرف والتي تتلخص فيما يلي:

• ماكينات الصرف الالي للبنوك.

• مكاتب الهيئة القومية للبريد.

• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

• منافذ فوري.