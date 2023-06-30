يزداد البحث عن موعد فتح البنوك بعد عيد الأضحى 1444 لإجراء المعاملات البنكية المختلفة التي يحتاجها المواطنين وتتطلب الذهاب إلى مقر البنك.

موعد فتح البنوك بعد عيد الأضحى 1444

نوضح في التقرير التالي موعد فتح البنوك بعد عيد الأضحى 1444 ووفق جدول الإجازة المحدد للبنوك العاملة في مصر.

يكون أول يوم لفتح البنوك بعد عيد الأضحى هو الثلاثاء 4 يوليو 2023.

كان البنك المركزي المصري أعلن في بيان له عن عدد أيام الإجازة للبنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الأضحى والتي بدأت من الثلاثاء 27 يونيو 2023 وتستمر حتى الإثنين 3 يوليو 2023 بمناسبة كلا من عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.



إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع العام



وكذلك تكون عودة العمل بالمصالح الحكومية والهيئات ومختلف الجهات بداية من الثلاثاء ٤ يوليو وذلك بعد أن منح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 27 يونيو وحتى الإثنين 3 يوليو؛ إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

عودة العمل في القطاع الخاص



أما القطاع الخاص فتحدد موعد عودة العمل به في يوم الإثنين 3 يوليو وذلك لان وزارة العمل حددت إجازة عيد الأضحى من الثلاثاء 27 يونيو وحتى الأحد 2 يوليو فقط.



عودة العمل في مكاتب البريد المصري



تنقسم عودة العمل في مكاتب البريد المصري على مرحلتين حيث تأتي كالآتي:



تبدأ المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 266 مكتب بريد المنتشرة على مستوى الجمهورية عملها بداية من الأحد 2 يوليو وكذلك الإثنين 3 يوليو وذلك حرصًا من البريد المصري على مصالح المواطنين.

على أن يستأنف البريد المصري عمله بكامل قوته ومكاتبه بداية من الثلاثاء 4 يوليو وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى والتي تحددت له من الثلاثاء 27 يونيو وحتى الإثنين 3 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

وتعمل مكاتب البريد المصري من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الثالثة عصرًا وهي الفترة الصباحية، أما الفترة المسائية تبدأ من الساعة الثالثة مساء إلى السادسة مساء.

وتعمل فروع البريد المصري 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، مع العلم أنه يتم فتح بعض الفروع يوم السبت من كل أسبوع لقضاء مصالح المواطنين وبذلك تعمل هذه المكاتب 6 أيام في الأسبوع.

