مواعيد وأسعار زيارة متحف شرم الشيخ طوال أيام "الأضحى"

يفتتح متحف شرم الشيخ أبوابه للزائرين المصريين والأجانب طوال أيام عيد الأضحى وهى بمثابة فرصة لمحبي الآثار والتاريخ في هذه المنطقة الساحلية المزدحمة بالزائريين خلال فترة العيد، للتجول بين أحضان الحضارة المصرية القديمة، واكتساب الأطفال المعرفة بتراث بلادهم وأجدادهم، ولهذا نستعرض في السطور التالية مواعيد وأسعار تذاكر متحف شرم.

المواعيد:

الفترة الصباحيه من ١٠ صباحًا إلي ١ ظهرًا

الفتره المسائية من ٥ مساءً إلي ١١ مساءً.

أسعار التذاكر:

للمصريين و العرب ٤٠ جنيه

للطالب المصري ٢٠ جنيه

الزوار الأجانب ٢٠٠ جنيه

طالب أجنبي ١٠٠ جنيه

وقد نوه المتحف عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" بالدفع من خلال البطاقات البنكيه علي شباك التذاكر.

متحف شرم الشيخ

ترجع فكره بناء المتحف إلى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف، ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

يضم متحف شرم الشيخ، القاعة الكبرى، التي تقدم عرضًا متحفيًا عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.

أهم القطع الأثرية

من أشهر القطع الأثرية التي تضمها قاعة الحضارات هي التابوت الداخلي والخارجي لإيست أم حب، زوجة بانجم الثاني الكاهن الأكبر لآمون وحاملة لقب "كاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم ".

كما يعرض المتحف أيضًا، صناديق الأواني الكانوبية الخاص بها وبردية إيست إم حب، ومجموعه من أواني العطور وأدوات التجميل، وأيضا رأس للملكة حتشبسوت ومجموعة من تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، إضافة لمعروضات من التراث السيناوى التي تعبر عن أهل وسكان المنطقة.