"معاش للطفل ومنح دراسية".. "التضامن" توضح إجراءاتها لمكافحة عمالة الطفل

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الاحتفالية السنوية لمكافحة عمل الأطفال من القضايا التي تشغل الرأى العام العالمى والمحلي وتعمل الوزارة مع شركائها فى الوصول إلى حلول تساهم في الحد من انتشارها ومن هذا المنطلق كان سعي وزارة التضامن إلى تقديم المزيد من الخدمات للطفل العامل وأسرته.

وأضافت خلال الاحتفال باليوم العالمي لعمالة الأطفال، أن الوزارة قدمت حزمة من الخدمات للطفل العامل منها:

-إنشاء مراكز مكافحة عمل الأطفال وعددها 17 مركزا في 14 محافظة.

-معاش الطفل ( للطفل فاقد الوالدين الأقل من 18 عاما).

-المنح الدراسية وسداد المصروفات للطلبة المتعثرين.

- مراكز التكوين المهنى والتدريب على المهن المختلفة الآمنة المناسبة لسنهم (المدارس المجتمعية ) حيث تقوم الوزارة بدعم إنشاء المدارس المجتمعية وفصول محو الأمية مع الجمعيات الأهلية - كما تقوم بسداد مصروفات الدعم الغذائي للطلاب ).

وأوضحت الوزارة أنها قدمت العديد من الخدمات لأسر الأطفال العاملين منها:

برامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة).

برامج التمكين الاقتصادي.

- برامج دعم الأسرة والمرأة، وغير ذلك من الخدمات التي تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسر الأطفال العاملين.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الأعمال التشاركية بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وزارة القوى العاملة والمجلس القومى للأموميني للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى أفضل السبل التي تسهم في الحد من عمل الأطفال.