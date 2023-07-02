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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

صرف معاش نقابة المعلمين
صرف معاش نقابة المعلمين

تتزايد معدلات البحث حول موعد صرف معاش نقابة المعلمين  شهر يوليو ٢٠٢٣، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالى :

معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

أعلنت نقابة المعلمين قرارها الأخير بنيتها  صرف معاشات شهر يوليو 2023، في الأول من يوليو الحالى، ذلك بصرفه يوم الأحد الماضى الموافق 25 يونيو 2023، بدلاً من يوم الأحد 1 يوليو 2023، مبررة ذلك بدخول عيد الأضحى المبارك  وذلك من خلال منشور نشرته النقابة على موقعها الإلكتروني .

وقامت نقابة المعلمين بصرف المعاش بالزيادة التى تم طرحها مع أبريل الماضي، بنسبة 15% زيادة ن أجل الحماية الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاش 2023

للاستعلام عن معاش نقابة المعلمين لشهر يوليو ٢٠٢٣ عليك اتباع الخطوات معاش نقابة المعلمين لشهر يوليو ٢٠٢٣ عليك اتباع الخطوات التالية .

الخطوة الأولى:

تسجيل الدخول علي موقع هيئة القومية للتأمينات  الاجتماعية.

الخطوة الثانية:
الضغط على تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي.

الخطوة الثالثة: 
من الواجهة الرئيسية للموقع، انقر فوق علامة التبويب
الخطوة الرابعة: 
ثم انقر فوق خطوة خدمات التأمين.

الخطوة الخامسة:
الضغط على أيقونة "تحقق من تطور زيادة المعاش التقاعدي".

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة 2023

شروط الحصول على معاش نقابة المعلمين

وضحت وزارة التضامن الإجتماعى   الشروط الواجب توافرها للعضو الحق فى معاش التقاعد على هذا النحو.

الشرط الأول: إذا تقاعد لبلوغ السن القانونية، أو بسبب عجزه عن العمل قبل بلوغ السن المذكورة ويثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى المختص.

الشرط الثاني: إذا كان مشددا رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسمه فى الجدول ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة.

الشرط الثالث: إذا انطبقت عليه القواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية لاستحقاق المعاش.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023
 

• ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
• منافذ فورى وكارت ميزة.
• منافذ البريد المصري.
• المحافظ الإلكترونية.
• البنوك المختلفة.

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