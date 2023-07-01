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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التأمينات تواصل صرف معاشات يوليو

التامينات
التامينات

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم السبت، صرف معاشات شهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، بناءً على التوجيهات الرئاسية بتبكير مواعيد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

وقالت الهيئة إن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريًا.

وجّه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات، والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قانون التأمينات الجديد، أجاز لفئة العاملين بالخارج تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلى فئة الدخل الأعلى، ولكن بشرط أن يكون أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل أو تعديل فئة الدخل إلى فئة دخل الاشتراك الأقل، موضحة أن يكون ذلك بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا يتم التعديل إلا بعد دراسة تلك الأسباب ويكون التعديل من الشهر التالي لتقديم طلب التعديل وبالالتزام بباقي الشروط الواردة باللائحة التنفيذية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القانون 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ألزمت صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج س1 المرفق باللائحة خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

وأضافت الهيئة، أن أهمية هذه الاستمارة تمثلت في حصول العامل على الحماية التأمينية كما أنها تؤثر في ربط المنشأة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.​

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