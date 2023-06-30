رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة 2023

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها على محركات البحث المختلفة هو خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة للمتقدمين للاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة 2023

نوضح في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة.

يكون الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان وهو الموجود هنا

http://www.smcegy.com/karama/Result.aspx





ثم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على معاش كرامة.

الضغط على كلمة بحث.

قيمة معاش تكافل وكرامة للأشخاص ذوي الإعاقة 562.5 جنيه.

يتيح برنامج تكافل وكرامة تقديم معاش للأشخاص ذوي الإعاقة بعد إجراء الكشف الطبي الذي يثبت درجة الإعاقة، وفق ما جاء في نص المادة 25 من القانون رقم (10) لسنة 2018، على أنه يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية، طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المُشار إليها.



إمكانية الجمع بين معاشين للأشخاص من ذوي الإعاقة 2023



يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين وذلك وفق ما أصدرته الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، من منشور عامًا رقم 15 لسنة 2020 يوضح ذلك، حيث يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.



شروط الجمع بين معاشين 2023

أن يكون مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن الصادر والمعتمد من وزارة الصحة.

توفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب، ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم 79 لعام 1975 على حالات الاستحقاق وقواعد وأحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك.



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