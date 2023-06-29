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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

ينتظر مئات الآلاف من الطلاب والطالبات تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، خلال الأيام الجارية، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا صحفيًا، بشأن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بنظامي ثلاث وخمس سنوات، وطلاب الإعدادي المهني، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات بعد عودة أعضاء لجان ومراكز التصحيح من إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم اعتماد النتيجة خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023.

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب مدارس التعليم الفني

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس موقع بوابة التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعي والتجاري للعام الدراسي الحالي برقم الجلوس

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأدى طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 التحريرية خلال الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023 في 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 715432 طالب وطالبة، موزعين في 2542 لجنة امتحانية.

وأدى الطلاب الامتحانات في عدد (1337) مادة امتحانية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس موقع بوابة التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعي والتجاري للعام الدراسي الحالي برقم الجلوس

لينك بوابة التعليم الفني برقم الجلوس.. وموعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس 

في السياق ذاته، تستعد وزارة التربية والتعليم لتفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، فور اعتمادها رسميًا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  1. • تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/.
  2. • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  3. • تحديد محافظة الإقامة.
  4. • تحديد نوع الدبلوم الفني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).
  5. • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.
  6. • إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
  7. • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  8. • الضغط على كلمة استعلام.
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