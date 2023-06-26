لينك بوابة التعليم الفني برقم الجلوس.. وموعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023

تصاعدة حدة البحث عن بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2023 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام القليلة المقبلة لرغبة الطلاب في معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي أجريت خلال الفترة من يوم 27 مايو وحتى يوم 7 يونيو 2023 في كافة محافظات الجمهورية.

بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2023 للاستعلام عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب إدخال بيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها ونوع الدبلوم الفني ونظام تعلميه ورقم جلوسه في الامتحانات.

وتعقد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا لاعتماد نتائج طلاب الدبلومات في مختلف محافظات الجمهورية وإعلان أسماء أوائل الطلاب في كل نوع والاتصال بهم هاتفيا لتهنئتهم على التفوق والنجاح في المسيرة التعليمية خلال المراحل التعليم المقبلة في الأعوام القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2023

بخطوات إلكترونية بسيطة يمكن للطلاب المتقدمين للامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 الاستعلام عن نتائج الطلاب في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم 27 مايو وحتى يوم 7 يونيو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلومات.

تحديد نوع الدبلوم ونظام تعلميه.

إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بشكل دقيق في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة درجات الطالب في المواد التي خضع لدراستها طوال العام.

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022-2023

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعلان نتائج طلاب الدبلومات الفنية في كافة محافظات الجمهورية سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023 عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة حيث يتم نشر درجات الطلاب عبر موقع الوزارة و يستعلم عنها من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

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