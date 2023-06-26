ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوس الطلاب.. وخطوات الاستعلام

طلاب
طلاب

زاد البحث عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك عقب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ورغبة الطلاب في معرفة درجاتهم استعدادا لتنسيق الجامعات لاستكمال تعليمهم العالي في مجال تخصصهم في الدبلوم الفني حيث يتم إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكد قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم أن نتائج الدبلومات بأنواعها المختلفة في كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 وفقا لبيان رئاسة الوزراء.

وتعكف حاليا كافة اللجان المسؤولة عن كنترول الدبلومات الفنية لإنهاء كافة أعمال تصحيح أوراق الاجابة ورصد الدرجات ومراجعة كشوف كافة المواد الدراسية استعداد لاعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلانها عبر موقع الوزارة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس والتعامل مع العاملين في المدرسة.

txt

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 صناعي - زراعي - تجاري.. من هنا

txt

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فقط وأسماء العشرة الأوائل للصم

رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلوم الفني 2023

يستطيع الطلاب الذين أنهوا امتحاناتهم في الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم 27 مايو الماضي واستمرت حتى يوم 7 يونيو 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الدبلومات.
  • تحديد نوع الدبلوم الفني ( زراعي، صناعي، تجاري،…).
  • تحديد نظام التعليم (3-5) سنوات.
  • كتابة بيانات طالب الدبلوم الفني الراغب في الاستعلام عن نتيجته.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات الفنية ومجموع الكلي والنسبة المئوية.
txt

حقيقة تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد بالمحافظات

txt

مسؤول مكتب التنسيق بالتعليم العالى يوضح تفاصيل تنسيق القبول بالجامعات لعام 2023-2024

رابط تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2024

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ورابط تنسيق الجامعات 2024 تساؤلات يطرحها الطلاب عبر المنصات الإلكترونية حيث يمكنهم تسجيل استمارة التنسيق لطلاب الدبلومات من خلال الموقع الرسمي للتنسيق (من هنا)  وإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمجموع الحاصل عليه في الدبلوم الفني.

اقرأ المزيد

توقعات تنسيق الكليات 2023-2024

موعد نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية موعد نتيجة الدبلومات وزارة التربية والتعليم قطاع التعليم الفني

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

"انشطار نصفى" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

التعاملات الصباحية| أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 26-6-2023

حريق أسفل أنقاض "عقار الإسكندرية" المنهار (صور)

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك 2023

جوارديولا يبدأ زيارته لأسوان بجولة فى منطقة الكاب الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟