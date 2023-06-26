رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوس الطلاب.. وخطوات الاستعلام

زاد البحث عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك عقب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ورغبة الطلاب في معرفة درجاتهم استعدادا لتنسيق الجامعات لاستكمال تعليمهم العالي في مجال تخصصهم في الدبلوم الفني حيث يتم إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكد قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم أن نتائج الدبلومات بأنواعها المختلفة في كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 وفقا لبيان رئاسة الوزراء.

وتعكف حاليا كافة اللجان المسؤولة عن كنترول الدبلومات الفنية لإنهاء كافة أعمال تصحيح أوراق الاجابة ورصد الدرجات ومراجعة كشوف كافة المواد الدراسية استعداد لاعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلانها عبر موقع الوزارة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس والتعامل مع العاملين في المدرسة.

رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلوم الفني 2023

يستطيع الطلاب الذين أنهوا امتحاناتهم في الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم 27 مايو الماضي واستمرت حتى يوم 7 يونيو 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الدبلومات.

تحديد نوع الدبلوم الفني ( زراعي، صناعي، تجاري،…).

تحديد نظام التعليم (3-5) سنوات.

كتابة بيانات طالب الدبلوم الفني الراغب في الاستعلام عن نتيجته.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات الفنية ومجموع الكلي والنسبة المئوية.

رابط تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2024

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ورابط تنسيق الجامعات 2024 تساؤلات يطرحها الطلاب عبر المنصات الإلكترونية حيث يمكنهم تسجيل استمارة التنسيق لطلاب الدبلومات من خلال الموقع الرسمي للتنسيق (من هنا) وإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمجموع الحاصل عليه في الدبلوم الفني.

اقرأ المزيد

توقعات تنسيق الكليات 2023-2024