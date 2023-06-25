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الأحد 25 يونيو 2023
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توقعات تنسيق الكليات 2023 2024.. تفاصيل

جريدة الدستور

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 يرتفع البحث عنه من جهة طلاب الثانوية العامة مع انخفاض درجات الطلاب بعد الانتهاء من الامتحان وظهور نتيجة الثانوية العامة.

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

 

توقعات المرحلة الأولى للتنسيق 2023 – 2024

توقعات الحد الأدنى للمرحلة الأولى للثانوية العامة 2023-2024 وهى كالتالى:

توقعات الحد الأدنى للمرحلة الأولى علمى علوم 88.4 %
توقعات الحد الأدنى للمرحلة الأولى علمى رياضة 80 %
توقعات الحد الأدنى للمرحلة الأولى أدبى علوم 65.7 %


توقعات تنسيق الكليات 2024/2023

 

بالنسبة لتوقعات تنسيق الكليات فالمؤشرات الأولية لتنسيق هذا العام قد تكون بالتوقعات التالية:

قد تصل مؤشرات الحد الأدنى لكلية الطب هذا العام 91.6 %
قد تصل مؤشرات الحد الأدنى لكلية طب الأسنان هذا العام 90.8 %
قد تصل مؤشرات الحد الأدنى لكلية الصيدلة هذا العام 90 %
قد تصل مؤشرات الحد الأدنى لكلية الطب البيطرى هذا العام 88.4 %
قد تصل مؤشرات الحد الأدنى لكلية الهندسة هذا العام 81 %


توقعات تنسيق الكليات الخاصة 2023/2024


حتى هذه اللحظة لم يتم توضيح التنسيق الخاص بالكليات الخاصة ولكن من المتوقع أن تكون كالتالى :

قد تصل مؤشرات الحد الأدنى لكلية الطب الخاص هذا العام 87 %
قد تصل مؤشرات الحد الأدنى لكلية طب الأسنان هذا العام 85 %
قد تصل مؤشرات الحد الأدنى لكلية الصيدلة هذا العام 84 %
قد تصل مؤشرات الحد الأدنى لكلية الطب البيطرى هذا العام 83 %
قد تصل مؤشرات الحد الأدنى لكلية الهندسة هذا العام 75 %.

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