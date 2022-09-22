مؤشرات تنسيق الأزهر 2022 بنين علمي والحدود الدنيا للقبول في الكليات

يكثف طلاب الثانوية الأزهرية البحث عن تنسيق الأزهر 2022 علمي بنين وذلك لمعرفة الكليات التي ينتسبوا لها ولهذا الغرض أعلنت جامعة الأزهر الحدود الدنيا للقبول ضمن تنسيق الأزهر 2022 علمي بنين PDF رسميًا في مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء الماضي الموافق 20 سبتمبر 2022 برئاسة الدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة.

تنسيق الأزهر 2022 بنين علمي

وفي السطور الأتية ننشر لكافة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية تنسيق الأزهر 2022 بنين علمي ورابط تحميل الكلف PDF والحد الأدنى لكل كلية وجامعة من الجامعات للعام الدراسي القادم 2022-2023.

موقع التنسيق الإلكتروني للأزهر 2022-2023 للحصول على النتيجة بنين

مؤشرات تنسيق الأزهر 2022 بنين علمي

وجاء تنسيق الأزهر 2023 علمي بنين كما يلي:

طب البنين القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%

كلية طب بنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %

كلية طب بنين أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %

كلية صيدلة بنين القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %

كلية طب الأسنان بنين القاهرة (615) بنسبة 94.62%

كلية هندسة بنين القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %

كلية هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 533 ) درجة بنسبة 82 %

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 530 ) درجة بنسبة 81.54 %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 62.46 %

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 575 ) درجة بنسبة 88.46%

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 566 ) درجة بنسبة 87.08 %

كلية الاعلام ( 499 ) درجة بنسبة 76.77 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 471 ) درجة بنسبة 72.46 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 489 ) درجة بنسبة 75.23 %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31 %

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08%

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تنسيق الأزهر 2022 علمي بنين PDF

ويمكنكم الدخول على (هذا الرابط) للحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2022 علمي بنين PDF حيث سيعلنها الموقع في ملفات قابلة للتحميل.