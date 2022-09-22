الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2022.. الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم

تنسيق
تنسيق
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نتيجة تنسيق الأزهر 2022 في مصر، ورابط بوابة الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة التنسيق تتصدر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر في الساعات الأخيرة من اليوم لمعرفة الكليات التي انتسبوا لها ضمن الكليات الأزهرية  للبنين والبنات.

نتيجة تنسيق الأزهر الشريف 2022 للجامعات

جامعة الأزهر أكدت الموعد والوقت في بيان رسمي، مشيرة إلى أن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022 ستعلن في مؤتمر صحفي على كل القنوات المصرية.

نتيجة تنسيق الأزهر 2022 عبر الموقع الرسمي.. الرابط والخطوات

وأغلق باب تسجيل الرغبات، الجمعة، لطلاب الدور الثاني والمتخلفين من الدور الأول.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر الشريف 2022

ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر.

كان مصدر بجامعة الأزهر، كشف موعد إعلان نتيجة القبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2023/2022.

وقال المصدر في تصريحات سابقة، إن أعمال تسجيل رغبات القبول للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية انتهت مساء الجمعة، بعد أن استمرت خمس أيام، تبدأ بعدها أعمال تسكين الطلاب بالكليات طبقا لمجموعهم.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وخطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الشهادات الفنية

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

خطوات الاستعلام عن نتائج تنسيق الأزهر 2022

- الدخول عبر موقع التنسيق من خلال  هذا الرابط.

- اختيار أيقونة خدمات تنسيق الثانوي الأزهري.

- تحديد الشعبة الدراسية.

- تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات ورقمه السري في التنسيق.

- كتابة بيانات الطالب بالتفصيل في الخانات المخصصة لذلك.

- الضغط على كلمة استعلام.

- ظهور اسم الكلية المرشح للالتحاق بها واسم الجامعة.

أوراق التقديم في جامعة الأزهر بعد ظهور تنسيق 2022

 - شهادة ميلاد.

- 4 صور من شهادة الثانوية.

- ورقة الترشيح (من موقع بعد ظهور التنسيق).

- 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر.

- 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6.

- استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور).

- دوسيه بلاستيك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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