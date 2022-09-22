الخميس 22 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وخطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الشهادات الفنية

تنسيق
تنسيق
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يتصدر البحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 22-9-2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتستعرض «الدستور» في السطور الأتية كل التفاصيل المتعلقة بتنسيق الدبلومات الفنية 2022، من حيث رابط التقديم لتنسيق الدبلومات، وخطوات تسجيل الرغبات من خلال التقرير التالي.

بوابة الحكومة المصرية مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022| استعلم عن نتيجة الترشيح

طلاب الدبلومات الفنية يواصلون إدخال رغبات الالتحاق بالجامعات

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

الدخول على بوابة الحكومة المصرية من هنـــا.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية

 وأوضحت وزارة التعليم العالي أن هناك عدد من الخطوات على طلاب الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل الرغبات وجاءت كالأتي :

- يتم الدخول على "تنسيق الدبلومات الفنية".

- كتابة رقم الجلوس الخاص بك.

- كتابة الرقم السري الخاص بك.

- وأخيرا يتم تسجيل الرغبات وفقا للكليات الراغب في الالتحاق بها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أما عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 فجاءت كالآتي:

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للآتي:

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية - الصناعية - الزراعية - السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي:

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية - الصناعية - الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

- دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

- الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية 2022

يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15-9-2022 حتى اليوم الخميس الموافق 22-9-2022.

أسماء الكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الدبلومات الفنية إمكانية التعرف على أسماء الكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية، سواء كانت الثلاث سنوات أو الخمس سنوات التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك من هنـــا.

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