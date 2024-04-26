الجمعة 26 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

سيارة عبدالناصر تزين احتفالية مئوية نادى السيارات (فيديو)

سيارة جمال عبدالناصر
سيارة جمال عبدالناصر

عرض نادي السيارات في احتفاليته المئوية بمقره في شارع قصر النيل بوسط البلد، سيارة الرئيس الراحل  جمال عبدالناصر خلال فترة الوحدة العربية بين مصر وسوريا، وكانت من نوع كاديلاك فليتودد مويل 1961.

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ويحتفل اليوم نادي السيارات في منطقة وسط البلد بمرور 100 عام على تدشينه تحت شعار "100 سنة والرحلة مستمرة".

وعُرض أمام مدخل النادي في شارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد العديد من السيارات القديمة، الأمر الذي جذب عشاق السيارات، والمارين في شوارع وسط البلد، الذين توافدوا لفحص السيارات وتذكر ذكرياتهم معها.

“شاهين والخنفسة والتمساح”.. كانت أسماء العديد من السيارات القديمة التي كان يطلق عليها لقب “أوتومبيل” وكان يمتلكها الملوك والأمراء والأغنياء في المجتمع المصري، لذلك دشنوا نادي السيارات ليتبادلوا فيه الحديث حول سياراتهم.
لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

 

الرئيس الراحل جمال عبدالناصر احتفالية نادي السيارات نادي السيارات مقر نادي السيارات وسط البلد السيارات القديمة

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