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موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 ودرجات الحد الأدنى للموظفين

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يترقب الكثير من الموظفين للتعرف على موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، من العاملين في القطاع الحكومي كما تتصدر هذه النتيجة محركات البحث على "جوجل".

 

 وأعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للموظفين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث سيتم صرف المرتبات تزامنًا مع نهاية الشهر، مع تطبيق الزيادة الجديدة في العلاوات وفي الوقت الحالي.

 

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

سيتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين في الوزرات والهيئات الحكومية في الدولة يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، وسيستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام، مع صرف المتأخرات في الأيام 4، 7، و8 من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

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جدول صرف مرتبات شهر أبريل في رمضان 2024:

  • اليوم الأول: الأحد 21 أبريل 2024.
  • اليوم الثاني: الاثنين 22 أبريل 2024.
  • اليوم الثالث: الثلاثاء 23 أبريل 2024.
  • اليوم الرابع: الأربعاء 24 أبريل 2024.

ويتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 حسب القيم التالية لكل درجة في الجدول الوظيفي، ابتداءً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة:

  • للدرجة السادسة: 6000 جنيه.
  • للدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
  • للدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
  • للدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
  • للدرجة الثانية: 8000 جنيه.
  • للدرجة الأولى: 8200 جنيه أو ما يعادلها.
  • لدرجة المدير العام: 9200 جنيه أو ما يعادلها.
  • للدرجة العالية: 10200 جنيه أو ما يعادلها.
  • للدرجة الوظيفية الممتازة: 12200 جنيه أو ما يعادلها.

عملية صرف مرتبات شهر أبريل 2024 تتم يوميًا وفقًا للجدول المعلن، حيث يتم صرف المرتبات لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم 21 إبريل 2024.

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أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

تتيح وزارة المالية صرف المرتبات للعاملين في قطاعات الدولة، صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وفق المواعيد المعلنة بواسطة المنظومة المالية الإلكترونية، من خلال الأماكن التالية:

  • فروع البنوك.
  • فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
  • كما يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 عبر ماكينات الصرف الآلي "ATM".
  • منافذ شركات فوري.
  • المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
  • منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

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