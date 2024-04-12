الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تبدأ الخميس 23 أبريل.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

مرتبات
مرتبات

يتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، قبل اجازة العيد الاضحي المبارك.
 

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024


يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.

 مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024
 

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبار من يوم الخميس 23 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه (23، 26، 27، 28، 29).

كما يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
 

بزيادة 15%.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

موعد اجازة عيد الأضحى 2024 


حددت الحسابات الفلكية، موعد العيد الكبير 2024، ومن المتوقع أن يصادف موعد عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 17 يونيو 2024. وبذلك تكون وقفة عرفات يوم السبت 16 يونيو 2024.

صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي
 

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس الجاري بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد السيسي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 موعد اجازة عيد الاضحى 2024 صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي صرف مرتبات شهر مايو 2024 مرتبات شهر مايو 2024

مواد متعلقة

تبدأ بعد إجازة العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

تعرف على آخر أخبار موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

ميعاد التوقيت الصيفي في مصر.. بدأ العد التنازلي

أفلام العيد تحصد 34 مليون جنيه فى يومين.. و«شقو» يتصدر السباق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة