تبدأ الخميس 23 أبريل.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

يتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، قبل اجازة العيد الاضحي المبارك.



موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024



يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.



مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024



حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبار من يوم الخميس 23 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه (23، 26، 27، 28، 29).



كما يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



موعد اجازة عيد الأضحى 2024



حددت الحسابات الفلكية، موعد العيد الكبير 2024، ومن المتوقع أن يصادف موعد عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 17 يونيو 2024. وبذلك تكون وقفة عرفات يوم السبت 16 يونيو 2024.

صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي



وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.



وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس الجاري بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد السيسي.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.



ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).