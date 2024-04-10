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موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

مرتبات
مرتبات

يحرص الكثير من الموظفين والعاملين في مؤسسات وهيئات الدولة معرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة عبر جوجل، عقب إعلان الحكومة المصرية عن ميعاد إجازة عيد الفطر 2024، وصرف المرتبات، وكثرة الأسئلة عن إمكانية تبكير صرف المرتبات قبل ميعاد إجازة عيد الفطر.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

وتوفر «الدستور» موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، وأماكن الصرف، وقيمة الزيادة الجديدة. 

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2024

حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية في مصر أية إشارة بشأن تقديم ميعاد صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2024 قبل موعد عيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وأوضحت وزارة المالية في بيان لها عن تخصيص أيام الخميس والأحد والإثنين وهما 4 و7 و8 أبريل 2024 لصرف وجود أي متأخرات لمستحقات العاملين قبل قدوم عيد الفطر المبارك، وبالنسبة لـ صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2024، فمن المقرر القيام بصرفها للعاملين عن شهر أبريل وكافك البدلات والمكافآت المتفق عليها من يوم الأحد الموافق 21 من شهر أبريل الحالي لعام 2024، وسيستمر الصرف إلى يوم الأحد الموافق 28 من أبريل الجاري.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

ووفرت «المالية» في مصر عددًا من الطرق المختلفة لـ صرف مرتب شهر إبريل لعامر2024، وذلك يكون من خلال:

  • البنوك المصرية.
  • فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.

تبدأ بعد إجازة العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

بدأت اليوم.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بمكاتب البريد

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جدول زيادة مرتبات شهر أبريل 2024

الدرج الوظيفية الممتازة 12.200 جنيه
الدرجة العليا 10.200 جنيه
درجة المدير العام 9200 جنيه
الدرجة الأولى 8200 جنيه
الدرجة الثانية 8000 جنيه
الدرجة الثالثة 7500 جنيه
الدرجة الرابعة 7000 جنيه
الدرجة الخامسة 6500 جنيه
الدرجة السادسة 6000 جنيه

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