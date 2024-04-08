تبدأ بعد إجازة العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية علي محركات بحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك المقرر له فلكيا يوم 10 أبريل المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

ويتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف المرتبات لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك ووقفة العيد.



مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.

مواعيد صرف مرتبات أبريل 2024

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهري أبريل 2024، خلال 5 أيام بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 أبريل ويستمر حتى يوم الخميس 25 أبريل 2024 (21 و22 و23 و24 و25) علي أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.



موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024



حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبار من يوم الخميس 23 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه (23، 26، 27، 28، 29).

كما يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس الجاري بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد السيسي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).