الحكومة تفجر مفاجأة عن العدد الحقيقى للاجئين فى مصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتعامل مع الضيوف الكرام، حيث إننا لا نستخدم تعبير "لاجئين" لأن مصر من أكثر الدول التي تعمل على تقديم أفضل رعاية ممكنة للضيوف من غير المقيمين من المصريين.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر قناة المحور، أن إجمالي الأجانب المقيمين في مصر من غير المصريين هو 9 ملايين مهاجر أو مقيم غير مصري، وهذا الرقم أشارت إليه منظمة الهجرة الدولية في تقرير صادر في يوليو 2022، وهذا الرقم يتسق مع الحكومة المصرية، وداخل الـ9 ملايين مقيم، يوجد حوالي من 500 إلى 600 ألف يحملون صفة اللاجئ طبقًا لمعايير مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وهناك أيضًا تصنيفات عديدة للمقيمين غير المصريين بناء على مستند الإقامة الذي تصدره وزارة الداخلية سواء كان إقامة للاستثمار أو إقامة للدراسة أو العلاج.