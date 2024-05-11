السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الوزراء: من المتوقع أن تبدأ أول خطوط المصانع لإنتاج السيارات بحلول 2025

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء يستند في تصريحاته وبياناته عن تصنيع السيارات اليوم، على ما يتم رصده من خلال الجهات المعنية، وعلى رأسها الجمارك المصرية. 

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر قناة المحور، أن سياق الحديث اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار الحديث عن جهود الدولة في تعميق وتوطين الصناعة وترشيد الواردات من خلال العمل على توطين الصناعات الهامة التي تحتاج إليها السوق المحلية بجانب استهداف عملية التصدير إلى الخارج.

وفي هذا السياق، فإن رئيس مجلس الوزراء أشار اليوم إلى أن صناعة السيارات هي إحدى الصناعات الهامة التي تستهدفها الدولة، وأنه تم التواصل والاتفاق مع عدد من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات للعمل على إنتاج بعض طرازات السيارات في مصر على غرار النماذج الناجحة لتلك الشركات من دول إفريقية، ومن المتوقع أن تبدأ أول خطوط المصانع لإنتاج السيارات بحلول 2025، وهذا الأمر سيمثل ترشيدًا لفاتورة الاستيراد. 

توطين صناعة السيارات المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء متحدث الوزراء

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