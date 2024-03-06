المناسترلي: توطين صناعة السيارات الكهربائية يخفض الضغط على الدولار

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن الإعلان عن تصنيع السيارات الكهربائية بشركة النصر للسيارات مؤشر إيجابي لتوطين الصناعة.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه يسهم توطين الصناعة في خفض الضغط على الدولار، حيث تعتبر السيارات الكهربائية خيارًا استدامة يمكن أن يسهم في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الطاقة في مصر، وهذا يقلل من التبعية على استيراد الوقود ويحسن الأمن الطاقوي للبلاد.

وأوضح أنه باعتبار السيارات الكهربائية أكثر صداقة للبيئة، يمكن أن يساهم توطين صناعتها في تقليل التلوث البيئي والضجيج، ما يحسن جودة الحياة للمواطنين ويسهم في تحسين البنية التحتية للنقل والشحن في البلاد.

وأكد أنه يجب على الحكومة والقطاع الخاص في مصر التعاون لتعزيز توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال توفير التشريعات اللازمة، تحفيز الاستثمارات، توفير التدريب المهني، وتعزيز البحث والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

الاستفادة من فوائد توطين صناعة السيارات الكهربائية

وأوضح أنه بهذه الطريقة، يمكن لمصر الاستفادة من فوائد توطين صناعة السيارات الكهربائية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة السيارات الكهربائية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد أنه من المهم أيضًا أن نشير إلى أهمية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر من خلال تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يمكن لهذا النهج أن يسهم في تطوير تقنيات جديدة ومتطورة تجعل السيارات الكهربائية أكثر كفاءة وأمانًا، ما يزيد من جاذبية هذه السيارات للمستهلكين ويعزز مبيعاتها.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم توطين صناعة السيارات الكهربائية في تحقيق التوازن في السوق المحلية والعالمية، من خلال توفير سيارات كهربائية بأسعار منافسة وجودة عالية تلبي احتياجات المستهلكين، مما يعزز القدرة التنافسية لصناعة السيارات في مصر.

وأشار إلى أنه بالاعتماد على توطين صناعة السيارات الكهربائية، يمكن لمصر تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، وتعزيز مكانتها كقوة صناعية إقليمية مهمة في مجال السيارات الكهربائية.