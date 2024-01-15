الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بشراكة مصرية أجنبية

"النصر للسيارات" تخطط لإنتاج 40 ألف سيارة خلال 5 سنوات

النصر للسيارات
النصر للسيارات

كشف المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة لإنتاج 40 ألف سيارة بشركة النصر للسيارات، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الخطة تستهدف الوصول بإنتاج  السيارات إلى 40 ألف سيارة سنويا خلال 5 سنوات قادمة، موضحًا أن تطوير شركة النصر للسيارات يسير وفقا لمراحل تتمثل في تطوير البنية التحتية للمصنع، والتي تتكلف حوالي 500 مليون جنيه، عبارة عن تركيب خطوط إنتاج وإنشاءات ومعدات من أجل إنتاج 3 أنواع من السيارات.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه في بداية الإنتاج سيتم العمل على الوصول إلى إنتاج 20 ألف سيارة سنويا، وفي حالة وجود طلب كبير على السيارات سيتم زيادة الإنتاج إلى 40 ألف سيارة.

إنتاج السيارات سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الخطة تبلغ حوالي 25 مليون دولار، موضحا أن إنتاج السيارات سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدا أن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية لهذا الملف.

إنتاج 3 أنواع من السيارات

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم العمل على إنتاج 3 أنواع من السيارات، نوع يعمل بالكهرباء، ونوع آخر يعمل بالبنزين، وثالث يعمل بالثنائي كهرباء وبنزين، وذلك في إطار توفير هذه الأنواع للسوق المصرية والتصدير.

وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وجذب التكنولوجيا العالمية هو المحور الأساسي في تطوير شركة النصر للسيارات، موضحاً أن الخطة ستسهم في توطين صناعة السيارات في مصر، مما يسهم في خفض معدل الاستيراد والحفاظ على النقد الأجنبي في ظل احتياج البلاد له. وأكد أن هناك رغبة حقيقية في عودة شركة النصر للسيارات لمكانتها، وظهر ذلك من خلال وجود الأتوبيسات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي وتم الإعلان عنها.

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