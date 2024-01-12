الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الباكستانيين

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من رجال الصناعة والمستثمرين وأصحاب الشركات الباكستانيين، بحضور الدكتور جوهر اعجاز وزير التجارة الفيدرالي، وساجد بلال سفير جمهورية باكستان الإسلامية في القاهرة، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، بحضور المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمهندس خالد شديد رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وتناول الاجتماع تبني الوزارة لخطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لطرح الخريطة الاستثمارية.

تطوير شركة النصر لصناعة السيارات

 تمت مناقشة الفرص المتاحة في شركة الدلتا للأسمدة وإرسال فريق فني لإعداد تقرير يوضح حالة الشركة في إطار بدء التباحث بشأنها، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى شركة كيما وصناعة الزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية وصناعة المنسوجات وتشغيل مصانع الغزل والنسيج ومراحل التجهيزات والصباغة الخاصة بها، وصناعة الدواجن من خلال الفرص الاستثمارية في شركة جنوب الوادي، وتطوير شركة النصر لصناعة السيارات.  

رحب الدكتور محمود عصمت بالوفد الباكستاني مؤكدا الاهتمام بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات الصناعة المختلفة مشيدًا بالتعاون المثمر بين البلدين، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.

txt

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد البنك الدولى سبل التعاون المشترك

txt

قطاع الأعمال: ننفذ خطة طموحة لمشاركة القطاع الخاص فى برنامج الطروحات الحكومية

أكد الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بما يضمن زيادة عوائدها، موضحا ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة، لا سيما فى ظل تعدد الفرص الاستثمارية فى قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، وأن هناك خريطة استثمارية بأهم المشروعات التى يمكن البدء في تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة، والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى ضرورة عقد لقاءات لمزيد من التباحث حول المشروعات التي اهتم بها المستثمرون خاصة في مجالات صناعة الأسمدة والغزل والنسيج وصناعة الدواجن في منطقة توشكى.

وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام استثمارات قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الفرص الاستثمارية

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد البنك الدولى سبل التعاون المشترك

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال التطوير بشركة الإسكندرية للأدوية

وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": افتتاحات فى المصانع واستثمارات جديدة خلال العام الجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

كيف جاءت الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين فى اليمن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا