قطاع الأعمال : ننفذ خطة طموحة لمشاركة القطاع الخاص فى برنامج الطروحات الحكومية

كشف منصور عبد الغني المتحدث الإعلامي لوزارة قطاع الأعمال العام أن جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الطروحات الحكومية جاهزة للطرح في البورصة أو للمسثتمرين.



وأضاف المتحدث الإعلامي في تصريحات خاصة للدستور أن قائمة الشركات المصنفة ضمن قطاع الأعمال العام هي شركة النصر للاسكان والتعمير وشركة المعادي للاسكان والتعمير وشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح وشركة النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز والمصرية للسبائك الحديدية وشركة الفنادق ليجاس المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركتي سيد ومصر للمستحضرات الطبية وشركة باكين وشركة الشرقية للدخان.



وأكد أن هناك شركات في البرنامج تم تنفيذ بها الطرح مثل باكين وليجاس شركة الفنادق المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة الشرقية للدخان.



وأوضح المتحدث الإعلامي لوزارة قطاع الأعمال العام أنه في اطار تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة والتي توصي بالتخارج من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص والعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية فأنه أوشكت المفاوضات بين شركة الدلتا للصلب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام واحدي الشركات الصينية من أجل المشاركة في تطوير شركة الدلتا للصلب والعمل علي انتاج البيلت بطاقة تصل الي 500 ألف طن حيث ستقوم الشركة الصينية بتوفير الخردة الخام التي سيتم استيرادها من الخارج وبالتالي سيسهم ذلك في توفير العملة الصعبة وتخفيف الضغط علي الدولار وتعميق التصنيع المحلي والعمل علي زيادة الصادارات .



وأوضح أن هناك اهتمام كبير فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص والعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي تسعي وزارة قطاع الأعمال العام لتشجيع القطاع الخاص من أجل المشاركة معها في المشروعات المختلفة التي تقوم بها بخلاف جذب الاستثمارات الأجنبية .